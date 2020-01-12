İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, başkent Tahran'da Şehid Beheşti ve Alame Tabatabai üniversitelerinde uçak kazasında ölenleri anma programı rejim karşıtı gösterilere sahne oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Şehid Beheşti Üniversitesi yerleşkesinde bir araya gelen yüzlerce öğrenci, "Öğrenci Hamaney'i istemiyor", Alame Tabatabai Üniversitesinde ise "Kardeşim intikamını alacağım" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

İsfahan ve Erak üniversitelerinde de öğrenciler rejim aleyhtarı sloganlar atarken Kirman, Loristan ve Mazenderan'daki üniversitelerde hayatlarını kaybedenlerin anısına mumlar yakıldı.

Dün Şiraz, Reşt ve Hemedan'da gösteriler düzenlenmiş, Tahran'daki gösterilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Tahran'da İngiltere ve ABD karşıtı gösteri

Öte yandan Tahran'da da gösteri yapıldı. İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği önünde, Büyükelçi Rob Macaire'in dün akşamki gösterilere katılması nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.

Eylemde, İran dini lideri Ali Hamaney ve Devrim Muhafızları Ordusu, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade lehine, "Kahrolsun İngiltere", "Kahrolsun ABD" "İngiltere Büyükelçiliği Kapatılmalı ve elçi ülkeyi terk etmelidir" şeklinde sloganlar atıldı.

Gösteriye katılanlar ayrıca Azadi Meydanı'nda İran ordusu tarafından düşürülen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için toplanacaklarını açıklayanları da "fitneci" şeklinde nitelendirerek tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump resimlerinin yakıldığı eylemde, güvenlik güçlerinin elçilik önünde yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da dün düzenlenen rejim karşıtı gösterilere katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire bir süre gözaltında tutulduktan sonra sonra serbest bırakılmıştı.

176 kişi hayatını kaybetmişti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti

Uçağın İran ordusu tarafından füzeyle vurulduğu iddialarına karşı çıkan Tahran yönetimi, olaydan 3 gün sonra, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

Kaynak: AA