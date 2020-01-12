ABD, Suudi askeri öğrencileri sınır dışı edecek12 Ocak 2020 Pazar 14:08 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 14:11
Washington yönetiminin, Florida'da bir üste 3 Amerikan askerinin öldürülmesinin ardından, ülkede eğitim gören Suudi askerleri sınır dışı etmeye hazırlandığı iddia edildi.
Amerikan basını, ABD üslerinde eğitim gören onlarca Suudi askerin sınır dışı edileceğini yazdı. Washington ile Riyad arasında gerginliğe yol açacak kararın geçen ay başlatılan soruşturmada alındığı iddia edildi.
Ancak, FBI ve Adalet Bakanlığı, Suudi askeri öğrencilerin sınır dışı edileceği iddialarına cevap vermekten kaçındı.
Çıkan haberlere göre soruşturmada bazı Suudi askerlerin aşırı gruplarla bağlantılı olduğunun tespit edildi.
Soruşturmaya yol açan olay 7 Aralık'ta yaşandı. 21 yaşındaki Suudi Arabistanlı askeri öğrenci Florida'da bir üste 3 Amerikan askerini öldürdü.
Saldırı sırasında öldürülen Suudi askeri öğrencinin de radikal gruplarla bağlantısı olduğu açıklandı. ABD'de 850 Suudi Arabistanlı askeri öğrenci eğitim görüyor.
Kaynak: CNN, WP