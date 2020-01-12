Dünya
Afganistan'da ABD askerlerine bombalı saldırı: 2 ölü12 Ocak 2020 Pazar 09:43 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 09:44
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde meydana gelen patlama sonucu 2 ABD askeri hayatını kaybetti.
Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Kandahar'da yol kenarına tuzaklanan bombanın, ABD askerlerinin bölgeden geçtiği sırada patladığı belirtildi.
Açıklamada, patlamada ABD'li iki askerinin yaşamını yitirdiği, ikisinin de yaralandığı kaydedildi.
Kandahar Valisi Hayatullah Hayat da basına yaptığı açıklamada, patlamanın, Kandahar'ın Dand ilçesine bağlı Hakber Kariz bölgesinde yaşandığını söyledi.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
Kaynak: AA
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