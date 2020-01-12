İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın, Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını açıklamaları sonrasında, gözlerin çevrildiği Kraliçe 2. Elizabeth’ten ilk adım geldi.

Kraliyet ailesi çözüm için pazartesi toplanacak

Kraliçe ikinci Elizabeth’in, Harry ve Meghan krizini çözmek için pazartesi günü "aile toplantısı" yapacağı duyuruldu.

Aile toplantısına, Galler Prensi Charles, Cambridge Dükü William ve Sussex

Dükü Harry katılacak.

Kraliyet ailesinin üç kuşağının bir araya geleceği aile toplantısında, Prens Harry ve Meghan'ın aldıkları karardan geri adım atmalarını sağlamak üzere çözümler sunulabileceği belirtiliyor.

Ailenin toplantısı, Kraliçe İkinci Elizabeth’in Sandringham'daki mülkünde düzenlenecek.

Kraliyetin aile toplantısı ilk defa kamuoyuna duyuruldu

Toplantı, son dönemde aile üyelerinin hepsinin bir araya geldiği ilk yüz yüze görüşme olacak.

Görüşmede, genç çiftin finans ve güvenlik durumlarının da ele alınması bekleniyor.

Bu olayla, Kraliyetin bir aile toplantısı ilk defa kamuoyuna açıklanmış oldu. Daha önceki özel görüşmeler medya ve kamuoyuna duyurulmuyordu.

Kaynak: TRT Haber