Geçtiğimiz Noel döneminde Kraliçe Elizabeth, geleneksel Noel konuşmasını yapmak üzere kamera karşısına geçti.

Buckingham Sarayı'ndaki görkemli çalışma odasında Noel ağacından, rengarenk süslere ve masada Kraliyet ailesine ait fotoğraflara kadar her şey hazırdı.

Konuşmasını yaptı, Brexit (İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı) sürecindeki dalgalanmalara dair mesajlar verdi.

[Fotoğraf: BBC]

Ancak o masadaki fotoğraflarda bir detay dikkat çekiyordu.

4 fotoğraf arasında Prens Harry, eşi Meghan Markle ve oğulları Archie yer almıyordu.

Kraliçe Elizabeth'in Meghan Markle'dan rahatsız olduğu iddiaları, bu gelişmenin ardından yeniden alevlendi.

[Fotoğraf: BBC]

Kraliyet ailesinin "aykırı gelini" Meghan Markle

İngiltere tahtının varislerinden Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle 2018 yılının mayıs ayında evlendi.

Meghan, Afrika kökenli yoga eğitmeni anne ile Hollanda ve İrlanda asıllı film yönetmeni babanın kızı.

Meghan'ın kökenleri, oyunculuk yapmış olması ve daha önce evlenip ayrılması nedeniyle Kraliyet ailesi tarafından istenmediği iddiaları gündemden hiç düşmedi.

Meghan Markle'ın da Kraliyet'in sıkı kurallarına karşı geldiği iddiaları, sık sık ingiliz basınında yer alıyordu.

Son olarak, çiftin Noel tatilini İngiltere dışında geçirme talebinin Kraliçe'yi kızdırdığı, masasında bu nedenle onların fotoğrafına yer vermediği iddia edildi.

Meghan ve Harry, Noel'i oğulları Archie ile birlikte Kanada'da geçirdi.

[Fotoğraf: Reuters]

Kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğini bırakma kararı

Noel gerginliğinin ardından Dük ve Düşes'in verdiği bir karar, uluslararası basına bomba gibi düştü.

Çift, ekonomik olarak bağımsız olmak istediklerini belirterek, Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını açıkladı.

Yazılı açıklamalarında, "Kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğinden çekilmeyi ve mali açıdan bağımsız olmak için çalışmayı planlıyoruz. Bunu yaparken Kraliçe'ye tam desteğimizi vermeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Aylarca süren istişarelerin ardından bu kararı aldıklarını duyuran çift, "vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika arasında dengelemeyi planladıklarını" vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Buckingham Sarayı "incindi"

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberinde, çiftin açıklama yapmadan önce Kraliçe 2. Elizabeth ya da diğer aile üyelerine danışmadığı, Buckingham Sarayı'nın bu tutum ve açıklama karşısında "hayal kırıklığına uğradığı ve incindiği" öne sürüldü.

Meghan Markle'ın Kraliyet ailesiyle yaşadığı süreç ve çiftin Kraliyet üyeliğini bırakma kararı ise, akıllara Prenses Diana ve Kral 8. Edward'ı getirdi.

"Halkın Prensesi" Diana

36 yaşında vefat eden Diana, dünya çapındaki ünü, insani yardım faaliyetlerine desteği ve o zamana dek Kraliyet ailesinde benzerine rastlanmayan halka yakın davranışları nedeniyle "Halkın Prensesi" olarak nam saldı.

Ancak halihazırda aristokrat bir aileye mensup olan Diana'nın, Kraliyet ailesinin prensesi olma süreci kolay olmadı.

Prens Charles ve Prenses Diana, 29 Temmuz 1981'de dünya evine girdi.

Tüm dünyada canlı yayınlanan ve yoğun ilgiyle takip edilen düğün, St.Paul Katedrali'nde gerçekleşti.

[Fotoğraf: AP]

Evlilikleri boyunca hem Prens Charles'ın hem de Prenses Diana'nın birbirlerini başkalarıyla aldattığı haberleri gündemden düşmedi.

Şimdiki eşi Camilla Parker Bowles'e aşık olan Prens Charles'ın, Kraliçe Elizabeth'in uyarılarına dahi kulak asmadığı söyleniyordu.

Kraliyet'in sıkı kurallarıyla yaşayan ancak kuralları sık sık ihlal eden Diana, evliliğinde yaşadığı sıkıntıların yanında bulimia ve depresyon ile mücadele ediyordu.

Çocukları William ve Harry'nin doğmasının ardından, çift 1996 yılında resmen boşandı.

Ancak boşanmaları ile basının Diana'ya olan ilgisi daha da arttı. Attığı her adım dünya basını tarafından takip edildi.

Galler Prensesi Diana, 31 Ağustos 1997'de bir araba kazasında Paris'te hayatını kaybetti.

Kraliyet ailesinde yaşadıkları ve ölümüyle ilgili iddialar bugün bile sürüyor.

[Fotoğraf: People]

Aşkı için tahtından vazgeçen Kral: 8. Edward

Meghan ve Harry'nin Kraliyet üst düzey üyeliğini bırakması, tarihin ikonikleşen bir aşk hikayesini de gündeme getirdi.

İngiltere Kralı 8. Edward, aşık olduğu Amerikalı Wallis Simpson uğruna tahttan feragat etti.

Ancak o dönemin Kraliyet şartları şimdikinden daha sert ve katıydı.

Babasının kral olmasından sonra Galler Prensi olan Edward, 1930'da o dönem başkasıyla evli olan Wallis Simpson ile tanıştı.

Birbirlerine kısa süre içinde aşık oldular ama bu durum Kraliyet için oldukça sakıncalıydı.

[Fotoğraf: Getty]

Zira Kraliyet kurallarına göre evlenilecek kişinin daha önce evlenmemiş olması ve soylu olması gerekiyordu.

Aynı dönemde Kral 5. George hayatını kaybetti ve 8. Edward 1936'da tahta çıktı.

Hatta ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi ve Mustafa Kemal Atatürk ile görüştü.

[Fotoğraf: AA]

Edward, Simpson ile evlenmek için tahttan çekildi.

1937 yılında ise evlendiler.

Bu karar, Kraliçe 2. Elizabeth'in babası ve sonra da kendisine tahtın yolunu açtı.

Kaynak: TRT Haber, Telegraph, BBC, Reuters, AA