Prens Harry (35) ve Meghan Markle (38) artık İngiliz kraliyet ailesinin resmi görevlerini üstlenmeyeceklerini ve kendi paralarını kazanarak yaşayacaklarını dün gece sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Meghan Markle kimdir?

Sussex Düşesi Meghan Markle, asıl adıyla Rachel Meghan Markle Los Angeles doğumlu. 2003 yılında Chicago yakınlarındaki Northwestern Üniversitesinden tiyatro ve uluslararası ilişkiler alanında diploma alarak mezun oldu.

Oyuncu ve model olan Markle televizyon dizisi Suits'te canlandırdığı Rachel Zane karakteri ile ünlendi. 5 sezon süren bilim kurgu dizisi Fringe'de özel ajan Amy Jessup rolüyle yer aldı.

2017'nin kasım ayında Britanya tahtının altıncı sıradaki vârisi, Galler Prensi Charles ile Galler Prensesi Diana'ın oğlu Harry ile nişanlandı. 2018'in mayıs ayında büyük bir törenle evlendiler.

Markle nişanlanması sonrası oyunculuk faaliyetlerine son verdiğini ve zamanını insani yardım çalışmalarına ayıracağını açıklamıştı.

Kraliyet ailesinden ayrıldılar

Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğinden çekildiklerini, mali açıdan bağımsız olmayı ve çalışmayı planladıklarını, bunu yaparken de Kraliçe'ye tam desteklerini vermeye devam edeceklerini belirtti. Aylarca süren istişarelerin ardından bu kararı aldıklarını belirten çift, vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika arasında dengelemeyi planladıklarını da ifade etti.

Kaynak: TRT Haber

