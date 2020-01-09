Nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzelere balistik füze deniyor.

Balistik füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabiliyorlar.

Kısa menzilli balistik füzeler

Menzili 1000 km veya daha az olan bu füzeler nükleer başlık taşıyabiliyorlar. Balistik füzelerin modern askeri harekatlarda kullanılması ise İkinci Dünya Savaşı yıllarına rastlıyor. Nazi Almanyası’nın 1942’nin sonlarından itibaren geliştirdiği V-2 balistik füzellerin atası sayılıyor.

Orta menzilli balistik füzeler

Kurumlara göre değişmekle birlikte ABD Savunma Bakanlığı'na göre menzili 1000 ile 3000 km arasında olan balistik füzeler orta menzilli balistik füze sınıfına girer.

Kıtalararası balistik füzeler

5500 km ve daha fazla menzili olan, nükleer başlık taşıması amacıyla tasarlanmış bu balistik füzeler ayrıca kimyasal ve biyolojik silah etkileri ile de donatılabilir. Tek bir füze birden fazla hedef için birden fazla savaş başlığı taşıyabilir.

ABD- İran gerilimi

ABD'nin 3 Ocak'ta, Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve beraberindeki 9 kişiyi öldürmesinin ardından bölgede tansiyon düşmedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün düzenlenen "intikam operasyonu" kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtilmişti.

"Yeni ekonomik yaptırımlar getireceğiz"

ABD'nin İran saldırısına karşılık vermeyi değerlendirdiklerini belirten Trump, "İran'ın saldırganlığına karşılık vermek üzere seçeneklerimizi değerlendirirken derhal İran rejimine yönelik cezalandırıcı ekonomik yaptırımlar getireceğiz. Bu ağır yaptırımlar İran davranışlarını değiştirene kadar yürürlükte kalacak." ifadelerini kullandı.

İran'a karşı dünyanın bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Bugün NATO'ya Orta Doğu'daki süreçlere daha çok müdahil olmasını talep edeceğim." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, sözlerinin sonunda İran'a şu çağrıda bulundu:

"İran halkına ve İran liderlerine: Sizin iyi bir geleceğinizin, hak ettiğiniz ve dünyadaki uluslarla uyumlu bir geleceğinizin olmasını istiyoruz. ABD barış isteyen herkesle barışı kucaklamaya hazır."

İran, saldırıda 80 ABD'li askerin vurulduğunu iddia etmiş, ABD tarafı bu iddiayı yalanlamıştı.

Esper: Can kaybı yok

ABD Savunma Bakanı Esper, İran'ın 3 bölgesinden Irak'taki ABD askerlerinin konuşlu olduğu 2 üsse 16 füze fırlatıldığını belirterek, füzelerin depo, otopark, taksi pistleri ve bir helikoptere hasar verdiğini açıkladı.

Mark Esper, “İran’ın üç bölgesinden dün gece kısa menzilli füze olduğunu tespit ettiğimiz 16 füze ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlu olduğu 2 üsse fırlatıldı. 11 füze el-Esed üssüne 1’i Erbil üssüne isabet etti. El- Esed üssünde bazı depo, taksi pistleri, otopark ve bir helikopter hasar gördü. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Koalisyon, ABD, dost kuvvetler veya sözleşmelilerden herhangi bir can kaybı olmadı.” dedi.

ABD ve Irak’ın saldırı öncesinde bilgilendirilip bilgilendirilmediğine ilişkin sorulara yanıt vermeyen Esper, saldırının rastgele atışlar olmadığını vurguladı. Esper, erken uyarı sistemlerinin yapılan saldırının etkilerini minimize ettiğini belirtti.

Kaynak: TRT Haber

