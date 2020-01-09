Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalanan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı, Imam Humeyni Havalimanı yakınında düştü.

Uçak içinde personel ve yolcular dahil 176 kişinin olduğu açıklandı.

Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerle düştüğü bilgisi paylaşıldı.

İran devlet televizyonu, kazada kurtulan olmadığını açıkladı.

Yolcuların milliyetleri açıklandı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Prystaiko, Tahran'da düşen uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğunu bildirdi.

Prystaiko, ölen Ukrayna vatandaşlarından 2'sinin yolcu, 9'unun ise mürettebattan olduğunu kaydetti.

Ukrayna Havayolları, yolcuların büyük bölümünün, Kiev'de aktarma yaparak farklı varış noktalarına seyahat etmeyi planladıklarını açıkladı.

"Uçak 2 gün önce kontrol edildi"

Ukrayna Havayolları, düşen Boeing marka uçağın yeni olduğunu ve 2 gün önce kontrol edildiğini açıkladı.

Ukrayna uçağı neden düştü?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalanan Ukrayna'ya ait yolcu uçağı, Imam Humeyni Havalimanı yakınında düştü. Kaza ile ilgili sosyal medyada farklı iddialar ortaya atıldı.

Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerle düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Uçağın teknik arıza nedeniyle 1 saat rötarlı kalktığı açıklandı.

Ancak aynı gece İran'ın Irak'taki ABD üslerini füzelerle vurması, sosyal medyada uçağın füze ile çarpıştığı iddialarını gündeme getirdi.

Bazı internet siteleri, uçağın havada bir ateş topuyla çarpıştığını iddia etti.

İran: Kara Kutu’yu teslim etmeyeceğiz

İran Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzade, düşen uçağın kara kutusunun Boeing firmasına teslim edilmeyeceğini açıkladı.

Kaynak: TRT Haber

