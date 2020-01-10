Londra'daki Madame Tussauds müzesi, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın bal mumu heykellerini Kraliyet Ailesi heykellerinden çıkardığını açıkladı.

Karar, Meghan ve Harry'nin geçtiğimiz gün Kraliyet görevlerinden geri çekildiklerini ve ekonomik bağımsızlıklarını duyurmalarının ardından geldi.

Madame Tussauds Londra Genel Müdürü Steve Davies yaptığı açıklamada, "Dünyanın geri kalanı gibi biz de Sussex Dükü ve Düşesi'nin kıdemli Kraliyet ailesi görevlerinden geri adım atma haberine tepkimizi koyuyoruz" dedi.

Davies, heykellerin müzede sergilenmeye devam edeceğini ancak Kraliyet bölümünde yer almayacağını söyledi.

Kraliyet ailesinden ayrılma kararı

Çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğinden çekildiklerini, mali açıdan bağımsız olmayı ve çalışmayı planladıklarını, bunu yaparken de Kraliçe'ye tam desteklerini vermeye devam edeceklerini belirtti. Aylarca süren istişarelerin ardından bu kararı aldıklarını belirten çift, vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika arasında dengelemeyi planladıklarını da ifade etti.

Kaynak: CNN