Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağı Tahran'dan kalkışından kısa bir süre sonra düştü, içindeki 176 kişiden kurtulan olmadı.

Uçağın neden düştüğü ile ilgili tartışmalar devam ederken, Amerikan New York Times gazetesinden önemli bir iddia geldi.

Gazete uçağın bir füze tarafından vurulduğunu, vurulma anına ait videoya ulaştıklarını iddia etti.

Habere göre, füze Ukrayna uçağına isabet ettikten sonra, uçakta patlama yaşanıyor,

Uçak kısa bir süre uçtuktan sonra, havalimanına dönüş yaparken düşüyor.

Tahran'da düşen Boeing 737 tipi uçağın kara kutusu bulundu, ancak İranlı yetkililer kutunun zarar gördüğünü, zararın onarılamaması durumunda, önceki vakalarda olduğu gibi yurtdışına gönderileceğini açıklamıştı. İranlı yetkililer, uçağa füze çarptığı iddialarını da reddetti.

"Tüm bu raporlar İran'a karşı psikolojik bir savaş"

İran Hükümet Sözcüsü, "Tüm bu raporlar İran'a karşı psikolojik bir savaş. Vatandaşları uçakta olan tüm ülkeler temsilci gönderebilir ve Boeing temsilcisini kara kutuyu inceleme sürecine katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber