Dünya

Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

10 Ocak 2020 Cuma 06:58 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 06:58

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.