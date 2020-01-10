ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın füze saldırısından sonra yaptığı açıklamada NATO'nun Orta Doğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğini söylemiş,

ancak nasıl bir katkı beklediğini açıklamamıştı.

Trump önerisini Stoltenberg'e iletti

Trump, Orta Doğu ülkelerinin NATO'ya dahil edilmesini istediğini belirtti ve isim önerisinde bulundu.

Orta Doğu'nun İngilizcesi Middleast'in kısaltması ME harflerini ekleyerek NATO-ME ismini önerdi. Hatta bu önerisini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e ilettiğini belirterek "Bence gerçekten etkilendi" dedi.

Trump, Orta Doğu ülkelerinin dahil edilmesiyle ittifakın mali ve askeri açıdan bölgede daha etkili olacağını düşünüyor.

Orta Doğu sorunlarının küresel ölçekte olduğunu belirten Trump, tüm yükü kendilerinin sırtladığını, bu yükün paylaşılması gerektiğini savundu.

Kaynak: TRT Haber