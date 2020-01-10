Trump'tan NATO'ya yeni isim önerisi: NATO-ME10 Ocak 2020 Cuma 05:00 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 04:02
ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun Orta Doğu'ya daha fazla müdahil olmasını istedi. Bunun için de NATO'nun isminin, Orta Doğu'nun İngilizce kısaltması olan ME harflerinin eklenmesiyle NATO-ME olmasını önerdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın füze saldırısından sonra yaptığı açıklamada NATO'nun Orta Doğu'ya daha fazla müdahil olmasını isteyeceğini söylemiş,
ancak nasıl bir katkı beklediğini açıklamamıştı.
Trump önerisini Stoltenberg'e iletti
Trump, Orta Doğu ülkelerinin NATO'ya dahil edilmesini istediğini belirtti ve isim önerisinde bulundu.
Orta Doğu'nun İngilizcesi Middleast'in kısaltması ME harflerini ekleyerek NATO-ME ismini önerdi. Hatta bu önerisini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e ilettiğini belirterek "Bence gerçekten etkilendi" dedi.
Trump, Orta Doğu ülkelerinin dahil edilmesiyle ittifakın mali ve askeri açıdan bölgede daha etkili olacağını düşünüyor.
Orta Doğu sorunlarının küresel ölçekte olduğunu belirten Trump, tüm yükü kendilerinin sırtladığını, bu yükün paylaşılması gerektiğini savundu.
Kaynak: TRT Haber