ABD'de kamyonet kontrolden çıktı, mağazaya daldı: 11 yaralı12 Ocak 2020 Pazar 13:04 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 14:19
ABD'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, mağazaya daldı, aralarında 2 yaşında bebeğin de bulunduğu 11 kişi yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, ABD'nin Washington eyaletinin Seattle kentindeki bir mağazada, 16 Aralık’ta meydana geldi.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, mağazanın ön kapısını kırarak içeriye daldı. O anlara ilişkin yeni paylaşılan görüntülerde, mağazanın girişinde duran kırmızı giysili bir kadının kucağında bebeğini tuttuğu, kamyonetin ise mağazanın vitrin camını ve kapısını kırarak içeriye daldığı görüldü.
Kamyonet, bebeğini tutan kadına çarparak onu metrelerce sürükledi.
Bebeğin tedavisi sürüyor
Olay sonrası yapılan incelemede, kamyonet sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.
Kazanın hemen ardından hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakıma alındı.
Bebeğin beyin sarsıntısı geçirmiş olabileceği üzerinde durulurken, tedavisi devam ediyor.
Kaynak: DHA