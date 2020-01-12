Afganistan'da sel nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti12 Ocak 2020 Pazar 15:57 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 16:01
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar ve Helmand vilayetlerinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 11 kişi yaşamını yitirdi.
Afganistan'da Kandahar Valiliği sözcüsü Ahmed Bahir Ahmedi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kandahar genelinde birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğunu söyledi.
11 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı
Sel felaketinde 8 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Ahmedi, 14 kişinin yaralandığını belirtti.
Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak da Helmand'ın Nave ve Kacaki ilçesinde aşırı yağışlar sebebiyle yaşanan sel felaketinde 3 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını söyledi.
Zuvak, yağışların devam ettiğini, selzedelere yardımları ulaştırmak için çalışma başlattıklarını belirtti.
Kaynak: AA