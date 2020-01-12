Dünya

ABD'de iki kardeşin pitbull saldırısından kurtarılma anı kamerada

12 Ocak 2020 Pazar 16:03 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 17:02

ABD'de bir pitbull, küçük kıza ve kucağındaki 1 yaşındaki kardeşine saldırdı. Saldırıyı fark eden bir adam, pitbulla boğuşarak çocukları kurtardı.