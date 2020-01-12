ABD'de iki kardeşin pitbull saldırısından kurtarılma anı kamerada12 Ocak 2020 Pazar 16:03 - Son Güncelleme 12 Ocak 2020 Pazar 17:02
ABD'de bir pitbull, küçük kıza ve kucağındaki 1 yaşındaki kardeşine saldırdı. Saldırıyı fark eden bir adam, pitbulla boğuşarak çocukları kurtardı.
ABD'nin New York kentinin Spring Valley bölgesinde bir pitbull, kucağında kardeşini taşıyan 6-7 yaşlarındaki küçük kıza saldırdı.
Köpek, küçük kızı yere düşürerek kucağındaki minik kardeşinin paltosuna dişlerini geçirdi. Olay sırasında yoldan geçmekte olan ve kızın çığlıklarını duyan Moshe Lefkovits, hızlıca pitbullun üzerine atlayarak çocukları kurtarmaya çalıştı.
Köpekle bir süre boğuşan adam, bir bıçakla bebeğin kıyafetlerini keserek çocukları pitbullun dişlerinden kurtardı. Dizginlenemeyen köpekle bir süre boğuşan adam çevredekilerin yardımıyla köpeği kontrol altına aldı.
Şans eseri kız kardeşinin kucağında bulunan bebek saldırıyı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaynak: DHA