Dünya
Ukrayna uçağı İran'da düştü08 Ocak 2020 Çarşamba 06:29 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 08:50
176 kişiyi taşıyan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı Tahran'dan Kiev'e giderken İran'daki Imam Humeyni Havalimanı yakınında düştü. Kazadan kurtulan kimsenin olmadığı açıklandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran'dan havalanan Ukrayna'ya ait bir yolcu uçağı, Imam Humeyni Havalimanı yakınında düştü.
Uçak içinde personel ve yolcular dahil 176 kişinin olduğu açıklandı.
Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkışından kısa süre sonra teknik nedenlerle düştüğü bilgisi paylaşıldı.
İran devlet televizyonu, kazada kurtulan olmadığını açıkladı.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: TRT Haber
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