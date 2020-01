İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hüsamettin Aşena, ABD'nin karşı eyleminin bölgede topyekün bir savaşa neden olacağını söyledi.

Any adverse military action by the US will be met with an all out war across the region.

The Saudis, however, could take a different path - they could have total peace!

— Hesameddin Ashena (@hesamodin1) January 8, 2020



Kaynak: TRT Haber