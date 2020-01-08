Dünya
İran'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem08 Ocak 2020 Çarşamba 06:24 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 06:23
İran'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kenti olan depremin yerel saatle 05:50'de yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: nükleer tesis iran deprem