Dünya

İran'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem

08 Ocak 2020 Çarşamba 06:24 - Son Güncelleme 08 Ocak 2020 Çarşamba 06:23

İran'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.