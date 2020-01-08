ABC News'e açıklama yapan Pentagon yetkilisi İran'ın saldırına dair son detayları paylaştı.

Yetkilinin açıklamalarına dayandırılan habere göre, İran toplamda 15 balistik füze saldırısı düzenledi.

10 balistik füze Ayn el-Esed hava üssünü vurdu. 1 balistik füze Erbil'deki bir hedefi vurdu. Füzelerden 4'ü ise hedefi kaçırdı.

Ancak İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, hedeflerin tamamının vurulduğunu söyleyerek, Pentagon'u yalanladı.

ABD'li yetkili, şu anda İran'dan bir füze saldırısı olmadığını söyledi.

Devrim Muhafızları: Bu sadece ilk adımdı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sarallah Karargahı Komutan Vekili İsmail Kevseri, ABD'nin bölgeden çekilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde Washington'un her adımına karşılık vereceklerini söyledi.

Kevseri, "Yapmayacağımız bir şeyi söylemeyiz. Bu gece atılan adım başlangıçtı. ABD'liler bölgeyi terk etmeleri gerektiğini bilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber, ABC News