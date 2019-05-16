İsfahan Valiliği Kriz Yönetim Merkezi Genel Müdürü Mansur Şişefuroş, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, Meşhed Erdahal ilçesinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 3 otomobilin suya kapıldığını söyledi.

Şişefuroş, sele kapılan otomobillerden birinin içerisinde bulunan anne ile çocuğunun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Sel felakatinde 78 kişi hayatını kaybetmişti

İran'da 17 Mart'ta başlayan şiddetli yağış, ülkedeki 31 eyaletten 25'ini etkiledi.

İran Kriz Yönetimi Kurumu Halkla İlişkiler Müdürü Ali Bahtiyari, 25 eyalette toplam 235 şehir ve 4 bin 304 köyün etkilendiği sel felaketinde 78 kişinin hayatını kaybettiğini, bin kişinin yaralandığını belirtmişti. İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli de maddi zararın 7 milyar 619 milyon dolar olduğunu aktarmıştı.

İran'daki selzedelere yardım için harekete geçen Türk Kızılay ekibi, İran Kızılayı ile ortak organizasyonlarla afet bölgelerine 5 tır insani yardım malzemesi ulaştırmıştı.

Kaynak: AA