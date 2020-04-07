Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'daki okullarda COVID-19 tatili iki hafta uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
İran'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında tatil edilen okulların açılış tarihi iki hafta daha ertelendi.
Devlet televizyonunun haberine göre, İran Eğitim Bakanı Muhsin Hacı Mirzai, "Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında tüm eğitim merkezlerinin iki hafta daha tatil edilmesi kararı alındı." dedi.
Mirzai, iki haftalık süreçte değerlendirilecek şartlara göre, eğitim faaliyetlerinin tekrar başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin nihai kararın verileceğini belirtti.
Şuana kadar 3 bin 700 kişi öldü
İran, şu ana kadar ülkede 3 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 5 Mart'ta eğitim faaliyetlerini nisan ayının başına kadar durdurmuştu.
Etiketler: covid-19 iran koronavirüsSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 12:04
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