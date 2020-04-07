Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
Filipinler'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 177'ye çıktı
[Fotoğraf: AFP]
Filipinler'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 177'ye yükseldiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Filipinler Sağlık Bakanlığından geldi.
Bakanlık, 14 kişinin daha COVID-19 salgınında yaşamını yitirmesiyle can kaybının 177'ye çıktığını duyurdu.
Ayrıca, kaydedilen 104 yeni vaka ile enfekte kişi sayısının 3 bin 764'e yükseldiği ifade edildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 856'ya yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 350 bini aşmış durumda.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 12:02
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