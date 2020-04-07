Konuya ilişkin açıklama Filipinler Sağlık Bakanlığından geldi.

Bakanlık, 14 kişinin daha COVID-19 salgınında yaşamını yitirmesiyle can kaybının 177'ye çıktığını duyurdu.

Ayrıca, kaydedilen 104 yeni vaka ile enfekte kişi sayısının 3 bin 764'e yükseldiği ifade edildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 74 bin 856'ya yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 350 bini aşmış durumda.