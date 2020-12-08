Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da can kaybı artıyor: 24 saatte 323 ölüm
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 323 artarak 50 bin 917 oldu. Ülkede, 11 bin 23 yeni vaka tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 50 bin 917'ye vaka sayısının da 1 milyon 62 bin 397'ye çıktığını aktardı.
Koronavirüse yakalanan hastalardan 5 bin 780'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 754 bin 224 olduğunu ifade etti.
Ülkede 6 milyon 477 bin 718 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülke genelinde 64 ilçenin kırmızı, 278 ilçenin turuncu ve 106 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.
Etiketler: İran Koronavirüs
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