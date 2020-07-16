Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'da 23 günlük bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletinde 23 günlük bir bebek, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Buşehr Koronayla Mücadele Merkezi Başkanı Said Keşmiri, "Buşehr'de dün aralarında 23 günlük bir bebeğin de bulunduğu 9 kişi COVID-19'dan öldü." dedi.
Buşehr'deki bir hastanede COVID-19 tedavisi gören 162 hasta bulunduğunu aktaran Keşmiri, bunlardan 35'inin solunum cihazına bağlı olduğuna dikkat çekti.
Çin'den dünyaya yayılan COVID-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 13 bin 608'e, vaka sayısı da 267 bin 61'e yükseldi.
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