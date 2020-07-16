BBC'nin haberine göre, 15'i Nobel ödüllü 100'den fazla önde gelen bilim insanın yer aldığı 1 Day Sooner kuruluşu, ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin Başkanına hitaben açık bir mektuba imza attı.

"Sağlık riskleri küçük, topluma faydası büyük"

Bilim insanları, aşı yapılan genç sağlıklı gönüllülerin kasten virüse maruz bırakılması istedi. Bu uygulamanın sağlık risklerinin çok düşük ancak topluma faydalarının çok büyük olacağı vurgulandı.

İmzacılar arasında prototip COVID-19 aşılarından birine sahip olan Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsünün yöneticisi Profesör Adrian Hill de yer aldı.

Hill, söz konusu meydan okuma deneylerinin "gelecek aylarda" yapılabileceğini belirtti.

Dünyada halen COVID-19'a karşı 23 aday aşının klinik deneyleri yürütülüyor.