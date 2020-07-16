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Muhtarda koronavirüs çıktı, mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan muhtar ve annesinin yaşadığı mahalle, karantinaya alındı.
Beypazarı ilçesine bağlı bir mahallenin muhtarı ve annesinin COVID-19 testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmaması için mahallede karantina uygulanmasına karar verdi.
Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışını kapattı, sağlık ekipleri mahallede önlem aldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, mahalle muhtarı ile annesinin evlerinde gözlem altında tutulduğunu, mahallede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanacağını söyledi.
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