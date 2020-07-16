Gebze Eskihisar Caddesi’nin yanındaki dere yatağında otomobil olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, demir korkulukları yıkan bir otomobilin dere yatağına düştüğünü ve sürücüsünün otomobilde olmadığını belirledi.

Hava yastığı açılan otomobil sürücüsünün, kaza yerinden kendi imkanlarıyla ayrıldığı değerlendiriliyor.

Polis, sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.