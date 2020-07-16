Haber Giriş: Kaynak: DHA
Otomobil dere yatağına uçtu, sürücü kayıp
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dere yatağına uçtu.
Gebze Eskihisar Caddesi’nin yanındaki dere yatağında otomobil olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, demir korkulukları yıkan bir otomobilin dere yatağına düştüğünü ve sürücüsünün otomobilde olmadığını belirledi.
Hava yastığı açılan otomobil sürücüsünün, kaza yerinden kendi imkanlarıyla ayrıldığı değerlendiriliyor.
Polis, sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Etiketler: Otomobil dereye uçtu kocaeli kazaSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 15:34
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