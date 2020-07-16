Terör örgütündeki çözülme sürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek oturma eylemine katılan anne Sever Fidan'ın 11 yıllık evlat hasreti, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde son buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesine gelen anne Sever Fidan, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olan, büyük özlem duyduğu oğlu Tayfur Fidan'a sarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Duygusal anların yaşandığı buluşmada, anne Fidan 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Tayfur'u bağrına bastı.

Evladına kavuşan aile sayısı 15'e yükseldi

Tayfur Sever'in güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 15'e yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu, Hüsniye Kaya kızı, babaanne Halime Kadran torunu, baba Metin Açan oğlu, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğulları, anne Gevriye Ayhan kızı, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğlu, anne Muhteber Birlik 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu, anne Cahide Alkan oğlu, anne Şahize Altınkaynak kızı, engelli baba Cemal Ertaş güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Ramazan'a kavuşmuştu.