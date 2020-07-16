Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kargo yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seyir halindeki kargo yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.
Yangın, Şanlıurfa-Hilvan karayolunda meydana geldi.
Hüseyin Emeç idaresindeki tır, balatalarının ısınması sonucu bir anda alev aldı.
Yangını fark ederek aracını yol kenarına park eden sürücü, çekiciyi dorseden ayırarak itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alev alev yanan tırı söndürdü. Yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: tır yangını Şanlıurfa-Hilvan karayolu karo tırı yangınSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 16:01
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