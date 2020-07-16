Yonhap'ın haberine göre, Güney Koreli avukat Lee Kyung-jae, haziranda Kaesong'da Koreler arası irtibat bürosunun havaya uçurulmasıyla ilgili olarak Kim Yo-jong ve General Pak Jong-chon hakkında 8 Temmuz'da suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine Güney Koreli savcılar tarafından benzeri görülmemiş, sembolik bir soruşturma başlatıldı.

Kim ve Pak'ın Güney Kore'deki bir mahkemede suçlu bulunmaları halinde bile kararın uygulanmasının herhangi bir yolu bulunmuyor.

Ne olmuştu?

Kim Yo-jong, 14 Haziran'da, Seul yönetimine karşı ordunun gerekli adımları atması ve planlaması için görevlendirildiğini açıklayarak, Güney Kore’yi "düşman" olarak nitelendirmiş ve Seul'un iki ülke sınırındaki "işe yaramaz" irtibat bürosunun çöküşüne tanık olacağını söylemişti.

Ardından Kuzey Kore, 16 Haziran'da, Koreler arası bir irtibat bürosu binasını havaya uçurmuştu.

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, 17 Haziran'da da Güney Kore sınırında turizm ve sanayi bölgelerine yeniden asker konuşlandıracağını ve 2018'de bölgede gerilimi düşüren anlaşmaları hükümsüz kılacak diğer adımları atacağını açıklamıştı.

Pyongyang yönetimi, 24 Haziran'da Güney Kore'ye yönelik "askeri eylem planlarını" askıya aldığını bildirmişti.

Güney Kore, bölgede gerilimin yükselmesine neden olan broşür kriziyle ilgili olarak Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem gruplarının çalışma izinlerinin iptal edilebileceğini bildirmişti.