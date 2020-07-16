AB Komisyonu, Kuzey Makedonya'ya mali destek sağlanması için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Açıklamada, COVID-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak için Kuzey Makedonya'ya 80 milyon euro makro-finansal destek verileceği kaydedildi.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

Söz konusu desteklerin AB tarafından serbest bırakılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.