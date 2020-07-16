Haber Giriş: Kaynak: AA
AB, Kuzey Makedonya'ya mali destek hazırlığında
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa Birliği (AB), koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'ya 80 milyon euro destek sağlanacağını bildirdi.
AB Komisyonu, Kuzey Makedonya'ya mali destek sağlanması için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.
Açıklamada, COVID-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak için Kuzey Makedonya'ya 80 milyon euro makro-finansal destek verileceği kaydedildi.
AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor.
Söz konusu desteklerin AB tarafından serbest bırakılması için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
Etiketler: mali destek avrupa birliği destek Kuzey MakedonyaSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 15:28
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