Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İran'a tarihinin en büyük siber saldırısı
İran İletişim Bakan Yardımcısı Hamid Fetahi, ülkesine siber saldırı yapıldığını duyurdu. Eylemin, İran tarihindeki en büyük siber saldırı olduğunu vurguladı.
İran, tarihinin en büyük siber saldırısına uğradığını açıkladı.
İran iletişim Bakan Yardımcısı Hamid Fetahi, cumartesi günü düzenlenen saldırıyı sosyal medyadan duyurdu.
Mesajında, "Bu saldırı kiralık hackerler tarafından yapıldı. Milyonlarca hedefi vardı. Bu saldırı hizmeti engelleme saldırısıydı" dedi.
Saldırının uluslararası iletişim altyapısına karşı gerçekleştirildiği ifade edildi.
Saldırının yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi. Ülkede internet erişimi bir süreliğine engellendi.
Saldırının püskürtüldüğü belirtildi.
İletişim altyapı şirketi, saldırının bütün sistemi tahrip etmeye yönelik olduğunu vurguladı.
Doğu Asya ve Kuzey Amerika bölgesinden gerçekleştirildiğini duyurdu.
Etiketler: iran Siber saldırıSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 16:04
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