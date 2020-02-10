İran, tarihinin en büyük siber saldırısına uğradığını açıkladı.

İran iletişim Bakan Yardımcısı Hamid Fetahi, cumartesi günü düzenlenen saldırıyı sosyal medyadan duyurdu.

Mesajında, "Bu saldırı kiralık hackerler tarafından yapıldı. Milyonlarca hedefi vardı. Bu saldırı hizmeti engelleme saldırısıydı" dedi.

Saldırının uluslararası iletişim altyapısına karşı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Saldırının yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi. Ülkede internet erişimi bir süreliğine engellendi.

Saldırının püskürtüldüğü belirtildi.

İletişim altyapı şirketi, saldırının bütün sistemi tahrip etmeye yönelik olduğunu vurguladı.

Doğu Asya ve Kuzey Amerika bölgesinden gerçekleştirildiğini duyurdu.