Facebook'a 550 milyon dolarlık izinsiz yüz tanıma cezası
Biyometrik verileri izinsiz toplamakla suçlanan Facebook, Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde açılan davayı tazminat ödeyerek sonlandıracak. Firma 2015 yılından bu yana süren davada uzlaştığı taraflara 550 milyon dolar ödeyecek.
Facebook biyometrik verileri izinsiz kullanmakla suçlandığı davayı uzlaşma yoluyla sonlandırmaya çalışıyor.
Sosyal medya devi ABD'nin Illinois eyaletinde süren davada uzlaşma için tazminat ödeyecek.
Facebook'un 2011 yılında kullanmaya başladığı yüz tanıma sistemi kullanıcıları tanıyıp, otomatik olarak etiketliyordu.
2015 yılında yüzlerce Facebook kullanıcısı izinleri olmadan fotoğraflarının etiketlenmesinin eyalet kanunlarına aykırı olduğu gerekçesiyle şirkete dava açtı.
Facebook, davanın sona ermesi için çareyi davacılarla anlaşmakta buldu.
Teknoloji devi, davacılara 550 milyon dolar ödeyerek yaklaşık 35 milyar dolar cezadan kurtulmuş olacak.
Kullanıcı verilerini izinsiz toplaması nedeniyle sık sık eleştirilen şirket, geçen yıl da 29 milyon kullanıcının bilgilerinin çalındığını açıklamıştı.
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