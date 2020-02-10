TheStraitTimes'ın haberine göre, 91 yaşındaki Hong Konglu iş insanı Li Ka Shing'in vakfının Vuhan için yaptığı 17,87 milyon dolar bağış, Çin Kızılhaçı aracılığıyla dağıtılacak.

Vakfın, Hong Kong ve Vuhan'daki sağlık çalışanlarına yardım için malzeme sağladığı da belirtildi.

Li Ka Shing'in 28,3 milyar dolar servete sahip olduğu ifade ediliyor.

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısı 40 bin 171'e çıkmıştı.