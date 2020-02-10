Haber Giriş: Kaynak: AA
Hong Kong'un en zengin kişisinden Wuhan'a 18 milyon dolar yardım
[Fotoğraf: Reuters]
Hong Kong'un en zengin kişisi Li Ka Shing, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının merkezindeki Çin'in Vuhan kentine yardım için yaklaşık 18 milyon dolar bağışta bulundu.
TheStraitTimes'ın haberine göre, 91 yaşındaki Hong Konglu iş insanı Li Ka Shing'in vakfının Vuhan için yaptığı 17,87 milyon dolar bağış, Çin Kızılhaçı aracılığıyla dağıtılacak.
Vakfın, Hong Kong ve Vuhan'daki sağlık çalışanlarına yardım için malzeme sağladığı da belirtildi.
Li Ka Shing'in 28,3 milyar dolar servete sahip olduğu ifade ediliyor.
Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısı 40 bin 171'e çıkmıştı.
Etiketler: Hong Kong wuhan yardım Li Ka ShingSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 15:15
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