Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis şehrinde bir adam, yönünü bulmak için Google haritasını cep telefonundan açtı.

Missisipi nehrine geldiğinde, uygulama, nehrin karşısına yürümesini istedi.

Donmuş nehri geçebileceğini düşünen adam yola devam etti, ancak buzun kırılmasıyla kendini suyun içinde buldu.

Hipotermi yaşayan adamın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Gölden çıkarıldı, tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipler, kazanın direktifleri yanlış anlamaktan kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Uygulamanın “nehri yürüyerek” değil, köprüden geçmeyi tavsiye ettiği dile getirildi.

ABD'de benzer bir olay daha önce de yaşandı.

Google'ın Haritalar uygulamasının alternatif yollara yönlendirmesiyle,

Denver Uluslararası Havalimanı'na ulaşmaya çalışan yolcuların araçları çamura saplandı.