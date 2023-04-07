İran, İsrail'in Lübnan ve Gazze saldırılarını 'şiddetle' kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Sözcü Nasır Kenani, İsrail’in son saldırılarına tepki gösterdi.

Saldırıları "şiddetle" kınayan Kenani, İsrail güçlerinin Lübnan ve Gazze saldırılarını Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin devamı olarak niteledi.

Söz konusu saldırıların Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün, uluslararası hukukun ve Filistin halkının insan haklarının ihlali olduğunu belirten Kenani, uluslararası toplumdan etkili ve caydırıcı bir tepki göstermesi çağrısında bulundu.

Kenani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın İslam ülkelerindeki muhatapları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteriyle telefon görüşmesi yaptığına işaret ederek, İİT’in olağanüstü toplanması ve güçlü bir tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.