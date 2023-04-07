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Dünya
AA 07.04.2023 05:40

İsrail Gazze'ye yeni hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik yeni hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu paylaştığı görüntülerde Hamas'a ait iki tüneli ve iki silah üretim tesisini vurduğunu açıkladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Filistinli direniş gruplarına ait bazı askeri noktaları hedef aldı.

Kentin doğusundaki bir askeri nokta bir kaç füzeyle hedef alındı. Saldırıda ölen ya da yaralanan bilgisine yer verilmezken çevredeki ev ve arazilerde hasar oluştu.

İsrail Gazze’yi vuruyor
İsrail Gazze’yi vuruyor

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'ne saldırı düzenleyen savaş uçaklarına ateş açan ağır bir makineli tüfeği hedef aldığını duyurdu.

İsrail önce Gazze'ye sonra Lübnan’a saldırdı
İsrail önce Gazze'ye sonra Lübnan’a saldırdı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den, gece saatlerinde İsrail ordusuna ait savaş uçakları ile Yahudi yerleşim birimlerine ateş açan ağır makineli tüfek insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı belirtildi.

Öte yandan Filistinli direniş grupları da Gazze Şeridi üzerinde uçaklara karadan havaya füzeler atarak karşılık vermeye devam ediyor.

Filistinli direniş grupları: İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir yanıt verilecek
Filistinli direniş grupları: İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir yanıt verilecek

Filistinli gruplar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalin (İsrail) saldırganlığına yanıt vermeye devam ediyoruz." denilerek, Gazze'ye yakın olan Yahudi yerleşim birimlerinin bir dizi roketlerle hedef alındığı kaydedildi.

İsrail sığınakları açtı

İsrail makamları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv çevresi de dahil olmak üzere ülkenin güneyinde, kuzeyinde ve merkezindeki yerleşim yerlerinde sığınaklar açıldığı kaydedildi.

İsrail saldırı sığınaklarını açtı
İsrail saldırı sığınaklarını açtı

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi
BM Geçici Barış Gücü'nün Lübnan'daki personeline sığınaklara gitme talimatı verildi

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordusu, topraklarından İsrail'e roket atılmasında Lübnan hükümetinin de sorumluluğu bulunduğunu belirtmişti.

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