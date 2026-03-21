Dünya
AA 21.03.2026 20:42

İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak, İsrail'in güneyini vurdu. İran'ın balistik füzeleri, İsrail hava savunmasını delerek nükleer santralin bulunduğu Dimona ile Arad kentine düştü. Çok sayıda kişi yaralandı, enkaz altında kalanların olduğu bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, İran'ın Dimona'yı hedef aldığı saldırıda, çoğu hafif olmak üzere 31 kişinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, yaralanan 31 kişiye ek olarak saldırı sırasında paniğe kapılan 20 kişinin de çevre hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

İran, gün içinde İsrail'e 6'sı Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgeyi, 1'i Dimona ve orta bölgeyi, sonuncusu da güneydeki Eilat kentini hedef alan 8 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'nin de bulunduğu güneyinde sirenlerin çaldığını belirtti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 12 alana füze parçalarının düştüğünü, bazı füzelerin doğrudan isabet kaydettiğini ve füze isabet eden bir binanın çöktüğünü aktardı.

Haberde, bir kamuya açık sığınağın yanı sıra çok sayıda noktada hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir yaralının yakınından aktardığı habere göre, sirenler çalmaya başladıktan sonra sığınağa gidecek kadar vakit bulamadan İran füzeleri isabet etmeye başladı.

Nükleer sızıntı yok

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail’in Dimona kentinde Negev Nuclear Research Center’da herhangi bir hasar tespit edilmediğini bildirdi.

Yetkililer olay sonrası anormal radyasyon seviyeleri ölçülmediğini belirtirken, UAEA gelişmeleri yakından izlediğini ve ek bilgi toplamayı sürdüreceğini duyurdu.

Sıradaki Haber
Katil İsrail, İran ve Lübnan'da hafta sonu 200 noktaya saldırı düzenledi
