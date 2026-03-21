Hafif Sağanak Yağışlı 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.03.2026 18:40

İran misillemesinin ardından İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede sirenler çaldı

İran'ın yaptığı misillemenin ardından İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran saldırısının ardından İsrail'in güneyindeki Necef bölgesinde Dimona Nükleer Santrali'nin çevresi de dahil olmak üzere sirenler çaldığını aktardı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, hava savunma sistemlerinin İran füzelerini engellediğini ileri sürdü.

Kanal 12'nin haberinde, aynı anda Lübnan'dan gelen roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile'nin batısında da sirenler çaldığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, güneyde ve kuzeyde yaralı ihbarı almadıklarını belirtirken Dimona'da bir füze parçasının düştüğü rapor edilen bölgeye ekiplerin sevkedildiğini aktardı.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail’in, Natanz Nükleer Tesisi’ne yönelik saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ise Natanz’ı hedef alan hava saldırısını kendilerinin gerçekleştirmediğini, ABD’nin İran’daki faaliyetlerine ilişkin ise yorum yapamayacaklarını kaydetmişti.

ETİKETLER
İran İsrail ABD İran ilişkileri İsrail-İran çatışması ABD-İsrail-İran Savaşı
Sıradaki Haber
İsrail ordusu: Tahran'a dün gece yapılan hava saldırılarında balistik füze üretim tesislerini vurduk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
Ilgaz Dağı'nda sis havadan görüntülendi
Ilgaz Dağı'nda sis havadan görüntülendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ndeki hastaları ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ