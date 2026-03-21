AA 21.03.2026 17:29

İsrail ordusu: Tahran'a dün gece yapılan hava saldırılarında balistik füze üretim tesislerini vurduk

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a dün gece düzenlediği hava saldırılarında balistik füze üretim tesislerini hedef aldığını ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran genelinde balistik füze bileşenlerinin üretiminin yapıldığı onlarca tesisin vurulduğu iddia edildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun vurduğu hedefler arasında balistik füze bileşenleri üretiminin yapıldığı, İran Devrim Muhafıları Ordusu'na ait stratejik bir tesisin yanı sıra İran Savunma Bakanlığı'na ait füze yakıtı üretim tesisi, füze bileşenlerinin üretildiği bir fabrika ve depo yer aldı.

İsrail savaş uçaklarının Tahran çevresinde bazı hava savunma sistemlerini imha ettiği öne sürüldü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

