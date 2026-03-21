AA 21.03.2026 15:52

İngiltere İran'ın Hint Okyanusu'ndaki İngiliz üssünü hedef aldığını doğruladı

İngiliz Savunma Bakanlığı, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Adaları'nda bulunan ve ABD güçlerinin de kullandığı İngiliz üssü Diego Garcia'nın İran tarafından hedef alındığını ancak hiçbir füzenin üssü vuramadığını doğruladı.

BBC'ye konuşan İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD'nin Wall Street Journal gazetesinde yer alan iddiaları doğrulayarak İran'ın Hint Okyanusu'ndaki İngiliz üssü Diego Garcia'yı iki balistik füzeyle hedef aldığını belirtti.

Yetkililer, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik dün gerçekleştirdiği saldırılarda İngiltere'nin Washington yönetimine üslerini kullanma izni verdiğini belirtti. Ayrıca yetkililer, Diego Garcia Üssü'ne atılan füzelerin, söz konusu izin kararından önce ateşlendiğini dile getirdi.

İran'ın ateşlediği füzelerden birinin uçuş esnasında başarısız olduğu, diğerinin ise ABD'ye ait savaş gemisinden ateşlenen füzeyle engellendiği bilgisi de haberde yer aldı.

Öte yandan Savunma Bakanlığı yetkilileri ABD'nin Diego Garcia'dan İran'ı hedef alan bir saldırı yaptığına ilişkin bilgi paylaşmazken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üslerinden İran'a yönelik bombardımana ise izin verilmeyeceğini ifade etti.

Geçmişte İngiliz kuvvet komutanlıklarının ortak operasyonlarını koordine eden Müşterek Kuvvetler Komutanlığını yürüten Richard Barrons ise füzelerin İran'dan ateşlenip ateşlenmediği konusunda inceleme yapılması gerektiğini söyledi.

Barrons, İran'ın elinde en uzun 2 bin kilometre menzilli füze bulunduğunu belirtirken, İran'ın Diego Garcia'ya en yakın noktasının 3 bin 800 kilometre uzaklıkta olduğunu kaydetti.

Trump, İngiltere'nin, Chagos Adaları'nı Morityus'a devretme kararını "aptallık" olarak yorumlamıştı

İngiltere, yaklaşık 150 yıl sömürdüğü Morityus'a bağlı Chagos Adaları'nı, 1965'te ayırarak Britanya Hint Okyanusu Toprağı ilan etmişti.

Bu tarihten 3 yıl sonra bağımsızlığını ilan eden Morityus, Diego Garcia'nın da bulunduğu Chagos Adaları'nın Morityus'tan koparılması kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek, yasal yollar aramaya başlamıştı.

Uluslararası Adalet Divanı, 2019'da Chagos Adaları'nın Morityus'tan ayrılmasını hukuka aykırı bulmuş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da adaların Morityus'a iade edilmesi çağrısı yapmıştı.

İngiltere, üzerinde ABD ile ortak kullandığı bir üssünün bulunduğu Chagos Adaları'nı 2024'te Morityus'a devredeceğini açıklamıştı.

Morityus ve İngiltere, Mayıs 2025'te adaların devri anlaşmasını imzalamış, Diego Garcia Üssü'nün İngiltere tarafından kullanımı 99 yıllığına kira sözleşmesine bağlanmıştı.

Sözleşmeye göre, İngiltere'ye üs kullanımını 99 yıl sonunda 40 yıl daha uzatma hakkı tanınmıştı. Anlaşma, iki ülke parlamentolarındaki onay süreçleri tamamlanmadığı için hala yürürlüğe girmedi.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin üssün bulunduğu adaları Morityus'a iade etme kararını "aptallık" ve "zayıflık" sözleriyle eleştirmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Trump'ın geçmişte bu konuda İngiltere'yi tebrik ettiğini, bu açıklamanın ise İngiltere'nin Grönland konusunda Danimarka'ya destek vermesi karşısında misilleme olduğunu belirtmişti.

