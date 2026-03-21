ABD-İsrail'in İran'da bir yerleşim yerine saldırısında biri 10 günlük bebek olmak üzere 7 çocuk hayatını kaybetti

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in dün Tahran'ın doğusundaki saldırısında sivil yerleşim bölgeleri hedef alındı.

Saldırıda en küçüğü 10 günlük bir bebek olmak üzere 7 çocuğun hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yayımlanan görüntülerde, saldırıya uğrayan bir binanın tamamen tahrip olduğu görüldü.

3 kişilik bir aile yaşamını yitirdi

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Mazenderan Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, Mazenderan eyaletine bağlı Ramser kentinde yerleşim bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırılarda anne, baba ve çocuktan oluşan 3 kişilik bir ailenin tüm üyelerinin yaşamını yitirdiği belirtildi.