AA 21.03.2026 15:32

İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını içeren yasayı onaylamaya hazırlanıyor

İran Meclisinin, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısını onaylamaya hazırlandığı bildirildi.

İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını içeren yasayı onaylamaya hazırlanıyor

Yarı resmi ISNA Haber Ajansına konuşan Meclis Ekonomi Komisyonu Üyesi Said Rahmetzade, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasına ilişkin hazırladığı yasa tasarısına ilişkin bilgi verdi.

Boğazlardan geçiş ücreti alınmasının "dünyadaki birçok önemli denizcilik güzergahında yaygın bir uygulama" olduğunu söyleyen Rahmetzade, şunları kaydetti:

"Bu, ülkenin gelir kaynaklarını güçlendirmeye ve bu güzergahtaki güvenlik ve denizcilik hizmetleri seviyesini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu bağlamda Meclis, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için ücret alınmasını öngören yasa tasarısını onaylamaya hazırdır."

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD-İsrail ve müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

