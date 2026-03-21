Katil İsrail, İran ve Lübnan'da hafta sonu 200 noktaya saldırı düzenledi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'da Tahran yönetimine ait, Lübnan'da ise Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu savunuldu.

Açıklamada, İran'da onlarca silah balistik füze deposunun yanı sıra Tahran yönetiminin ateş gücünü zayıflatma amacıyla füze rampaları, hava savunma sistemleri ve askeri tesislerin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut ve ülkenin diğer bölgelerine iki dalga saldırı gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, saldırılarda Hizbullah'a ait komuta merkezilerinin vurulduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki kara saldırılarına da değinilerek İsrail ordusunun, çok sayıda silah deposu tespit ettiği ve çatışmalarda en az 10 Hizbullah mensubunun öldüğü iddia edildi.