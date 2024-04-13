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Dünya
TRT Haber 13.04.2024 00:58

İran-İsrail gerginliği üzerine ülkelerden önlemler

İsrail-İran arasında artan gerginliğe dünyadan önlemler art arda geldi. ABD, Kudüs'teki çalışanlarına seyahat uyarısı yayınladı. Fransa, İngiltere ve Almanya, vatandaşlarına bölgeye seyahat edilmemesi yönünde uyarı yaptı. Alman hava yolu Lufthansa, Tahran'a uçuşlarını 18 Nisan'a kadar askıya aldı.

İran-İsrail gerginliği üzerine ülkelerden önlemler
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İsrail'in, İran konsolosluğuna saldırması üzerine İran'ın misilleme yapacağı endişesi, ülkeleri harekete geçirdi.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği, seyahat uyarısı yayınladı. Çalışanların ve ailelerinin merkezi bölgelerin dışına çıkmamaları istendi.

ABD medyası: İran en geç cumartesi akşamına kadar İsrail'e misilleme yapacak
ABD medyası: İran en geç cumartesi akşamına kadar İsrail'e misilleme yapacak

İngiltere'den seyahat uyarısı

İngiltere, vatandaşlarına İsrail'in kuzeyine seyahat edilmemesini tavsiye etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan ve Suriye sınırına, Gazze şeridi çevresindeki bölgelere ve Filistin'e ait işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye seyahat etmeme önerisi de yer aldı.

Biden: İsrail'i savunmaya hazırız, İran başaramaz
Biden: İsrail'i savunmaya hazırız, İran başaramaz

Fransa, vatandaşlarını uyardı.İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yaptı.

İran'ın başkenti Tahran'daki diplomatların ve ailelerinin geri dönüşlerinin başlatılması ve İran'a yapılacak resmi görevlendirmelerin durdurulması talimatı verildi.

 

Lufthansa, Tahran uçuşlarını durdurma kararını 18 Nisan'a kadar uzattı
Lufthansa, Tahran uçuşlarını durdurma kararını 18 Nisan'a kadar uzattı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlarına, İran, İsrail ve Filistin'e seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa ise İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı uçuşları güvenlik gerekçesiyle durdurma kararı almıştı.

Kararın 18 Nisan'a uzatıldığı bildirildi.

Avusturya'dan İran’daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma uyarısı
Avusturya'dan İran’daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma uyarısı

Avusturya hava yolları da İran'a uçuşları 18 Nisan'a kadar askıya aldı. İsrail'e seyahat uyarısında bulunurken, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini tavsye etti.

Katar, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarından İsrail ve Batı Şeria'yı derhal terk etmelerini istedi.

Hindistan da, vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

İsrail'in Şam'daki saldırısında İran Devrim Muhafızları komutanlarından Zahidi öldü
İsrail'in Şam'daki saldırısında İran Devrim Muhafızları komutanlarından Zahidi öldü

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.  

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