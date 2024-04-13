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Dünya
AA 13.04.2024 00:43

Avustralya'daki üniversitede İsrailli akademisyenin konuşması iptal edildi

Avustralya'da Filistin'e destek veren grubun gösterisi sonucu İsrailli Profesör Tal Shima'nın Melbourne Üniversitesinde yapacağı konuşma iptal edildi.

Avustralya'daki üniversitede İsrailli akademisyenin konuşması iptal edildi

The Australian gazetesinin haberine göre, havacılık ve uzay mühendisi Prof. Shima'nın Melbourne Üniversitesinde öğrencilere konuşma yapması planlanıyordu.

Filistin yanlısı "UniMelbforPalestine" adlı grup, üniversite yakınlarında bir araya gelerek Shima'nın konuşmasının iptal edilmesini talep eden gösteri düzenledi.

Söz konusu grup, İsrailli akademisyenin, İsrail Savunma Bakanlığının fonladığı bazı araştırma kuruluşlarında çalıştığını ve daha önce "İsrail ordusunun kullandığı silahlar üzerine araştırma yapan" havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde dekanlık yaptığını ifade etti.

Üniversite sözcülerinden biri, konuya ilişkin açıklamasında Shima'nın konuşmasının "güvenlik endişeleri" nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

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