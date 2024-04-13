Açık 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.04.2024 00:27

Hizbullah'tan İsrail'e İHA ile saldırdı

Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki Ramot Naftali yerleşim biriminde bulunan askeri üsse İHA saldırısı gerçekleştirdi.

Hizbullah'tan İsrail'e İHA ile saldırdı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Hizbullah Hareketi, yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine yönelik düzenlenen saldırının ardından bir başka saldırı daha gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ramot Naftali yerleşim biriminde bulunan askeri üsse da kamikaze insansız hava aracı ile saldırı yapıldığı aktarıldı.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu ise Hizbullah’tan gelen saldırı hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamada Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü, can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

ETİKETLER
Hizbullah İnsansız Hava Aracı (İHA) İran İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Hollanda'dan vatandaşlarına: İsrail'e acil seyahatleri erteleyin
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:53
"Narkoçelik-11" operasyonlarında 10 tutuklama
01:26
Kristalina Georgieva, IMF başkanlığına yeniden seçildi
01:21
Akdeniz'de aynı gün iki göçmen faciası
01:48
Antalya'da teleferik kazası: 59 kişi tahliye edildi
01:04
İran-İsrail gerginliği üzerine ülkelerden önlemler
00:57
Avusturya'dan İran’daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma uyarısı
İsrail'in Nasirat Kampı'na girmesiyle Filistinliler, bölgeyi terk etti
İsrail'in Nasirat Kampı'na girmesiyle Filistinliler, bölgeyi terk etti
FOTO FOKUS
Antalya'da teleferik kabininde mahsur kalanları tahliye çalışmaları sürüyor
Antalya'da teleferik kabininde mahsur kalanları tahliye çalışmaları sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ