Hamas, İsrail'in Gazze'de gazetecilere yönelik saldırısını kınadı

Hamas, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik "sürdürdüğü barbarca saldırılarına" dikkati çekti.

İsrail ordusunun söz konusu saldırılarını takip eden gazeteci grubunun hedef alınmasının kınandığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecilere karşı faşist saldırılarını devam ettirdiğine işaret edildi.

Gazze Şeridi'ndeki silahsız sivillere yönelik "Nazi işgal güçlerinin" işlediği suçlara dair gerçeklerin aktarılmasını engellemek amacıyla gazetecilerin hedef alındığı vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum, insan hakları örgütleri ve uluslararası basın kuruluşlarından gazetecilere yönelik saldırıları kınamaları talep edildi.

Açıklamada, uluslararası basın ve medya kurumlarına "Gazze'de soykırım ve vahşeti dünyaya duyurmak ve insancıl mesajlarını yayımlamaları amacıyla Gazze Şeridi'ne girmek ve çalışmak için baskı yapmaları" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arabi ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef almıştı.

Saldırılar sırasında TRT Arabi ekibinden kameraman Sami Muhammed Şahada, CNN'den Muhammed Hassan es-Savalihi ve serbest gazeteci Ahmed Bekir el-Luh'un İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ve yaralandığı bildirilmişti.