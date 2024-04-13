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Dünya
İHA 13.04.2024 00:07

Almanya’dan vatandaşlarına “İran’ı terk edin” uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Alman vatandaşlarını İran’ı terk etmeleri konusunda uyararak, Tahran ile İsrail arasındaki mevcut gerilimin ani bir şekilde tırmanması riskinin bulunduğu belirtildi.

Almanya’dan vatandaşlarına “İran’ı terk edin” uyarısı

İsrail ile İran arasında gerilim tırmanırken, İran’ın misilleme saldırısı ülkeleri harekete geçirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Alman vatandaşları İran’ı terk etmeleri konusunda uyarıldı.

Tahran ile İsrail arasındaki mevcut gerilimin ani bir şekilde tırmanması riskinin bulunduğu belirtildi.

İsrail, İran'ın muhtemel saldırısına karşı tetikte
İsrail, İran'ın muhtemel saldırısına karşı tetikte

Açıklamada, "Alman vatandaşları keyfi olarak tutuklanma, sorgulanma ve uzun hapis cezalarına çarptırılma riski altındadır. İran ve Alman vatandaşlığına sahip çifte vatandaşlar özellikle risk altındadır” ifadeleri kullanıldı.

Gerilimin tırmanması nedeniyle hava, kara ve deniz ulaşım yollarının da etkilenebileceği vurgulandı.

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