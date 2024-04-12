İsrail Ordu Sözcüsü: İran tehdidiyle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz, iyi hazırlandık

Hagari, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hizbullah'ın akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda İsrail’in askeri üssünü hedef alan füzelerin çoğunun hava savunma sistemlerince imha edildiğini, bazılarının da boş araziye düştüğünü söyleyen Hagari, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti.

İsrail ordusunun olası bir saldırıya hazırlıklı olduğunu belirten Sözcü Hagari, "Savunmanın yanı sıra saldırıya geçmeye de hazırız" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın bugün kapsamlı durum değerlendirmesi yaptığı görüşmeye değerlendiren Hagari, iki ülke arasında "yakın koordinasyonun sağlanması için" çalışıldığını kaydetti.

İran ile yaşanan gerilimden de bahseden Hagari, "İran tehdidiyle nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. İyi hazırlandık ve her türlü duruma nasıl yanıt vereceğimizi biliyoruz" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.

Fransa, bölgede tırmanan gerilim üzerine Fransız vatandaşlarının İran, Lübnan, İsrail ve Filistin topraklarına gitmekten kesinlikle kaçınmaları çağrısı yapılmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız" açıklamasını yapmıştı.